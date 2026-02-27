Lazio, tra rinnovi congelati e addii pesanti: Hysaj e Pedro verso l’uscita, Basic in bilico

Lazio, tra rinnovi rinviati e addii pesanti: Hysaj e Pedro verso l’uscita, mentre per Basic si apre uno scenario tutto da decifrare

La Lazio si trova davanti a un nodo strategico legato ai contratti in scadenza, un tema che pesa sul presente e soprattutto sul futuro del club. La stagione, già segnata dall’assenza di un vero mercato e da rinnovi rimasti in sospeso, ha messo in evidenza le situazioni di Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro, tutti con accordi che scadono tra il 2026 e il 2027. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società ha scelto di rinviare ogni decisione, rimandando la gestione dei rinnovi ai prossimi mesi.

I rinnovi congelati: Basic, Hysaj e Pedro

Toma Basic ha già dato il proprio assenso alla proposta di rinnovo ricevuta a fine dicembre, ma la firma è stata posticipata a giugno, quando il quadro tecnico e societario sarà più chiaro. Situazione diversa per Hysaj e Pedro: entrambi non sembrano intenzionati a prolungare il contratto e rischiano di lasciare Formello a parametro zero. Una scelta che comporterebbe la perdita di due giocatori esperti e titolari, ma che permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi di circa 5 milioni netti complessivi.

Le decisioni di Lotito e gli scenari futuri

Il presidente Claudio Lotito dovrà valutare se puntare sul rinnovo di Basic o se tentare di monetizzare cedendo i giocatori in scadenza. Per Hysaj e Pedro resta aperta l’ipotesi dell’addio a zero, una soluzione che garantirebbe risparmio economico ma priverebbe la squadra di due elementi di esperienza. Con la riapertura del mercato, la Lazio dovrà affrontare non solo le sfide del campo, ma anche la complessa gestione dei contratti in scadenza, un passaggio cruciale per non compromettere ulteriormente la competitività del progetto tecnico.