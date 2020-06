Lazio, ripresa e sogno scudetto: Inzaghi dà il via alle staffette

La Lazio dà il via alla ripartenza, continuando a sognare lo scudetto. Inzaghi punterà sul metodo delle “staffette”

Dopo tante discussioni, il campionato riparte e la Lazio sorride. A Formello il morale è alto: c’è voglia di riprendere a giocare e di sognare lo scudetto. Per far ciò Inzaghi dovrà pensare a varie mosse: in primis utilizzare più giocatori e far giocare maggiormente i meno impiegati.

I top player, infatti, dovranno essere preservati. Inzaghi ha allora intenzione di affidarsi al turn over, facendo una vera e propria staffetta. Come spiega il Corriere dello Sport, l’allenatore si affiderà soprattutto a tre giocatori: Caicedo, Marusic e Patric.