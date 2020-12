Lazio, S.Inzaghi: «Benevento ben organizzato» – VIDEO

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Benevento. Queste le sue parole

BENEVENTO ORGANIZZATO – «Sono mancate delle scelte, ci è mancata un po’ di fame perché secondo me nel primo tempo dovevamo fare un gol in più. Purtroppo ne abbiamo fatto uno solo e non avremmo dovuto concedere il pareggio. Poi la squadra, non lucida come il primo tempo, ci ha provato comunque a vincere la partita nonostante la stanchezza ma abbiamo trovato una squadra ben organizzata».