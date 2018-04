Lazio-Salisburgo 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Lazio-Salisburgo, andata quarti di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio–Salisburgo, scelte ufficiali: solo conferme da ambedue le parti, nella Lazio c’è Basta e non Marusic, spazio a Milinkovic-Savic in mediana con Leiva e Parolo. Nel Salisburgo da comprendere la posizione di Schlager, se defilato a sinistra o sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti di ruolo, i soliti Gulbrandsen e Dabbur.

Lazio-Salisburgo 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 8′ Lulic

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Patric, Bastos, Murgia, Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Caleta Car, Ramalho, Ulmer; Haidara, Samassekou, Berisha; Schlager; Gulbrandsen, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Onguene, Wolf, Minamino, Leitgeb, Farkas, Pongracic. Allenatore: Marco Rose

ARBITRO: Ovidiu Hategan (Romania)

Lazio-Salisburgo: diretta live e sintesi

21′ – Il Salisburgo prova costantemente ad attivare la profondità e dunque gli strappi dei due attaccanti Gulbrandsen e Dabbur, ma la difesa della Lazio al momento fa buona guardia e non si lascia sorprendere alle spalle

16′ – Break di Parolo, poi uno-due Immobile-Luis Alberto che non si chiude, bene Caleta Car in chiusura

13′ – Luiz Felipe fa buona guardia su Dabbur, ma gli attaccanti austriaci si muovono bene e non concedono punti di riferimento

10′ – De Vrij si lascia sorprendere da Gulbrandsen, ma la sua conclusione da posizione defilata è pressoché impossibile

8′ – VANTAGGIO LAZIO! Segna Lulic! Gol tutto slavo: cross di Basta dalla destra e piattone dell’esterno bosniaco, dopo che Immobile aveva avviato l’azione con un ottimo cambio di campo!

8' – ⚽️ GOOOOOOOOOOL!!!!!! GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOL!!!!! LA SBLOCCA SENAD #LULIC!!!!! 👊 #Basta mette un pallone forte e teso in area, @ciroimmobile non arriva ma dietro di lui c'è il capitano che batte Walke con un destro in controtempo!!!!!#UEL #LazioSalzburg 1-0 pic.twitter.com/fD1HuaFFRG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2018

4′ – Gran giocata di Luis Alberto e cross per Leiva, appena in ritardo nel suo inserimento

1′ – Fischio d’inizio: via a Lazio-Salisburgo!

Dopo le disfatte internazionali rimediate da Juventus e Roma – rispettivamente contro Real Madrid e Barcellona – spetta alla Lazio di Inzaghi invertire una tendenza che altrimenti vedrebbe la prossima tornata europea probabilmente priva di italiane: compito dei biancocelesti quello di superare il sorprendente Salisburgo, squadra austriaca in grado di eliminare dalla fase ad eliminazione diretta Real Sociedad e Borussia Dortmund. In palio l’ambita semifinale di Europa League. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Lazio-Salisburgo.

Lazio-Salisburgo: formazioni ufficiali

Folgende STARTELF schickt Trainer Marco #Rose ins Hinspiel gegen @OfficialSSLazio. // Our STARTING XI against Lazio Rome. #LAZFCS #UnserBewerb pic.twitter.com/rThjuejAx2 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 5, 2018

Lazio-Salisburgo: probabili formazioni e pre-partita

Biancocelesti al gran completo per i quarti di finale di Europa Leagu: c’è Luiz Felipe in difesa con De Vrij e Radu, ballottaggio aperto sulla corsia destra tra Basta e Marusic, spazio a Milinkovic-Savic in mediana con Luis Alberto in posizione più avanzata, a supporto del riferimento offensivo Ciro Immobile. Capitolo Salisburgo: Rose punta forte sul collaudato 4-4-2, Haldara e Schlager sulle corsie di centrocampo, massima attenzione all’eclettico Berisha in mediana. Fiducia a Dabbur in avanti.

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della sfida internazionale: «Il Red Bull Salisburgo è forte, organizzato, imbattuto finora in Europa: è ai quarti non per caso, come noi. Il nostro è un ottimo cammino, vogliamo giocarci le nostre carte al meglio. Ho centrato la semifinale da calciatore, vorrei riuscirci anche da tecnico ma per farlo serviranno due grandi partite. Lulic e Radu sono recuperati, Milinkovic-Savic ci sarà. Dovremo stare attenti alle ripartenze del Red Bull Salisburgo, possono essere pericolose. Loro pressano bene, dovremo cercare di sbagliare meno possibile tecnicamente. Giocando tanto può esserci stanchezza mentale, che però sparisce con l’obiettivo davanti: domani dovremo attaccare sapendo che sarebbe preferibile non subire gol. Abbiamo rispetto del Red Bull Salisburgo ma non timore. A volte queste sfide vengono decise dagli episodi, speriamo che questa volta siano a nostro favore».

Lazio-Salisburgo: i precedenti del match

Due precedenti tra Lazio e Salisburgo, entrambi risalenti alla fase a gironi dell’Europa League 2009-10, terminati con il medesimo esito: vittoria per gli austriaci. La Lazio può rifarsi con un’altra statistica: quando ha affrontato club austriaci in gare ad eliminazione diretta, ha sempre avuto la meglio. Due i casi, entrambi nell’allora Coppa Uefa, contro Sturm Graz e Rapid Vienna.

Lazio-Salisburgo: l’arbitro del match

Dirige Ovidiu Hategan, arbitro rumeno classe 1980 e Fifa dal 2008. Nessun precedente stagionale con Lazio o Salisburgo, né con squadre italiane o austriache. Una curiosità: ha invece diretto due volte il Lipsia, l’altra squadra che fa capo al colosso Red Bull, nella fase a gironi di Champions League contro il Porto, poi nei recenti ottavi di finale di Europa League contro lo Zenit St. Pietroburgo di Roberto Mancini.

Lazio-Salisburgo Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Salisburgo sarà trasmessa a partire dalle ore 21.05 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.