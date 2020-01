Lazio Sampdoria: male il pressing ospite, troppi spazi tra le linee

La Sampdoria di Ranieri ha occupato malissimo il campo a Roma. La Lazio ha infatti trovato facilmente giocatori tra le linee

Il 442 della Sampdoria di Ranieri ha fallito miseramente contro la Lazio. I biancocelesti, come al solito, si sono disposti con un 325 in cui tutti i corridoi verticali erano occupati e i giocatori erano vicinissimi tra di loro per associarsi sul breve.

Nonostante la Samp fosse molto passiva, ha coperto malissimo gli spazi centrali, soffrendo la densità in mezzo della Lazio. Oltre alle spaziature sbagliate, gli attaccanti pressavano male i difensori della Lazio, che avevano tempo per impostare: tante situazioni di palla scoperta. Come per esempio nella slide sopra: Luiz Felipe senza pressione, troppo facile la soluzione di passaggio verso Luis Alberto.