Lazio, Sarri: «In questo momento non abbiamo la rosa per vincere»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e Lazio, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole.

ROSA PER LA CONFERENCE – In questo momento no, noi abbiamo sette-otto assenze e siamo chiaramente in difficoltà. Non è un alibi ma una difficoltà in più. Se domani non siamo intelligenti… Loro sono più fisici e abituati a fare certe gare. Dobbiamo essere molto bravi mentalmente e poco superficiali. Ho paura che le percentuali di Dan non siano giuste. Nel torneo ci sono due-tre squadre di altissimo livello. Se penso al West Ham… Sono di grande livello anche se leggi la classifica di Premier pensi altro. C’è il Villarreal. Poi vengono fuori sempre sorprese. Ma pensiamo a domani, non a giugno.

TURNOVER – «Se mi aspettavo qualcosa di importante da qualcuno che ho fatto giocare poco, lo avrei fatto giocare molto di più. Non mi deve dimostrare domani, ma tutti i giorni in allenamento. Ma abbiamo fatto giocare ventuno giocatori nelle ultime nove partite e siamo indicati come quelli che fanno meno turnover. Ormai si guardano solo le etichette».

CENTROCAMPO – Non mi ricordo chi ho fatto giocare. Vecino, Luis Alberto e Cataldi? Qualcuno lo cambierò, ma non tutti e tre sicuramente.

ASSENTI – Si parla di malanni stagionali, non infortuni. Milinkovic è tornato stamani al centro sportivo ma non era presentabile. Ha fatto solo palestra. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli è in via di guarigione e lo aspettiamo in gruppo. Radu non ha fatto controlli, Pedro ha stasera un controllo e si spera anche la rimozione dei tampoli. Con la mascherina potrebbe tornare ad allenarsi in un paio di giorni. Marcos Antonio anche ha avuto febbre ma meno.

