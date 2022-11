Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti: Sarri e Luis Alberto convivenza forzata

La Lazio oggi si ritrova per iniziare la preparazione in vista del ritorno in campo a gennaio, per Sarri e Luis Alberto una convivenza forzata fino a gennaio?

Il futuro dello spagnolo sembra ormai scritto visto che per l’allenatore è dietro a Vecino e Basic nelle gerarchie. L’idea sarebbe quella di cambiare aria, ma la richiesta di Lotito di 30 milioni potrebbe frenare tante squadre. Il prezzo potrebbe anche scendere intorno ai 20, ma si tratta sempre di un prezzo elevato. Al momento Sarri e Luis Alberto dovranno convivere almeno fino a gennaio, poi si vedrà. Lo scrive Il Corriere dello Sport.