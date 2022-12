Lazio, Sarri: «Mihajlovic lascia forti ricordi a tutti»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro l’Hatayspor in amichevole: le sue parole

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato così al termine dell’amichevole tra Hatayspor e Lazio, condividendo un pensiero su Sinisa Mihajlovic.

MIHAJLOVIC – «Difficile parlare di Mihajlovic, io ho miei ricordi con lui e mi piacerebbe tenerli vivi. Non ci sono parole in queste situazioni. Mi dispiace tantissimo per la sua famiglia ma soprattutto per lui. Il personaggio era un personaggio di uno spessore enorme, io ci ho passato 3-4 giorni insieme e la personalità e l’umanità la vedi subito. Lascia ricordi forti a tutti».

CONTINUA SU LAZIONEWS24