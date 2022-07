Lazio, Sarri suona la carica: «Quando si indossa questa maglia, si gioca per vincere»

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha caricato la squadra biancoceleste in vista della prossima stagione

Sei acquisti nell’estate 2021 più Kamenovic tesserato a gennaio (e Cabral transitato di passaggio). Sei acquisti in quest’estate aspettando Provedel. Il totale è 14 rinforzi (15 se si considera l’attaccante Jovane Cabral), gli ultimi con un’impronta italiana. La Lazio è stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Maurizio Sarri nel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto.

Il tecnico chiede un centrocampista in più (Ilic ma serve la cessione di Luis Alberto) e un terzino (serve la cessione di Hysaj) ma ad oggi può dirsi più che soddisfatto. Corriere dello Sport svela che il Comandante parla spesso alla squadra e in uno di questi discorsi avrebbe detto che: «Ogni volta che indossate la maglia si gioca per vincere, contro qualsiasi avversario. Siamo la Lazio». Negli ultimi giorni, sotto la maschera di cera, c’era un sorriso più lieto, gli acquisti fin qui chiusi gli permettono di sentirsi più coperto rispetto ad un anno fa. Adesso anche lui è chiamato a dare risposte e risultati.

