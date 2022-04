Lazio Sergio Rico, selfie galeotto con il ‘Mago’

Luis Alberto e Sergio Rico e quel selfie galeotto: il portiere è l’obiettivo per la porta della Lazio

La Lazio è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione e il nome di Sergio Rico è in cima alla lista dei desideri di Sarri e Tare. Il portiere del Psg, attualmente terza scelta, vuole giocare e cambiare aria è la soluzione migliore.

Proprio in questi giorni Luis Alberto e lo stesso portiere hanno postato un selfie insieme, che sia stata una situazione per parlare anche dell’ambiente? Può essere, visto che i due condividono anche la stessa agenzia di procura e sono spagnoli. Tutti gli indizi portano Sergio Rico in biancoceleste. Le alternative nel ruolo sono Kepa e Carnesecchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.