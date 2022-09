Lazio, si lavora sui rinnovi: il punto

Il punto su tutti i rinnovi che tengono banco in casa Lazio: da Romero a Pedro, fino a Felipe Anderson, Cataldi, Milinkovic-Savic

In casa Lazio è tempo di pensare ai tanti rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza a giugno 2023 e a giugno 2024. Come riportato dal Corriere dello Sport, il caso più spinoso è certamente quello di Luka Romero. L’esterno compirà 18 anni il prossimo 18 novembre e solo a quel punto potrà sottoscrivere un contratto quinquennale. I biancocelesti vogliono accelerare per non perderlo a zero.

Con Radu destinato al ritiro a fine stagione, l’altro calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno è Pedro. Nel contratto dell’ex Roma è presente un’opzione di rinnovo automatica fino al 2024 ma non è escluso che Tare e Lotito rinegozino l’accordo per arrivare alla firma già nei primi mesi del prossimo anno. Per quanto riguarda le scadenze nel 2024, detto di Lazzari, i tre nomi sul taccuino sono quelli di Felipe Anderson, il cui prolungamento lo legherebbe di fatto a vita alla Lazio, Cataldi e Milinkovic. Se l’italiano si è promesso a vita ai biancocelesti, Lotito vuole tentare di tutto per non perdere a zero il serbo. Le grandi manovre sono già partite.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM