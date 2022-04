Lazio, si lavora verso lo Spezia: Pedro sempre fuori causa

Seduta di allenamento pomeridiana per la Lazio, che inizia a pensare alla sfida di sabato con lo Spezia. Out Pedro

Seduta di allenamento pomeridiana per la Lazio, che inizia a pensare alla sfida di sabato sera contro lo Spezia. Ancora assente Pedro, che difficilmente tornerà a disposizione per il match contro i liguri.

La seduta ha preso il via con riscaldamento e lavoro atletico. Gruppo poi diviso in due con possesso palla e partitella. L’allenamento si è concluso con una divisione per reparti. I calciatori offensivi hanno lavorato con Martusciello, con conclusioni verso la porta. I difensori si sono invece concentrati sui movimenti, sotto l’attenta osservazione di Sarri.