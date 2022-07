Lazio, timidi sondaggi dalla Premier per Milinkovic: Sarri spinge per la permanenza

Calciomercato Lazio: per Milinkovic ci sono stati timidi sondaggi dalla Premier League, con Sarri che preme per la permanenza

In casa Lazio tiene banco sempre la questione legata al futuro di Milinkovic-Savic. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il centrocampista non sono arrivate offerte concrete e Lotito non si smuove dalla propria richiesta: servono 65-70 milioni di euro per il via libera all’eventuale partenza.

Timidi sondaggi del Manchester United, approcci più concreti di Arsenal e Newcastle ma senza una vera e propria offerta sul tavolo. Sarri spinge per la permanenza anche se la società sa che questo potrebbe essere un rischio: con la scadenza fissata al 2024 e il no al rinnovo, questa potrebbe essere l’ultima estate in cui cedere il serbo a peso d’oro. Nessuno, proprio per questo, fissa una deadline: con la giusta proposta la partenza potrebbe verificarsi anche in pieno agosto.

