Lazio-Torino, fissato il recupero: si gioca il 18 maggio

La Lega Serie A ha stabilito la data del recupero tra Lazio e Torino che si giocherà il 18 maggio. I dettagli

Si è riunito alle ore 19 il Consiglio della Lega Serie A per discutere sulla gara tra Lazio e Torino che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 2 marzo. Il match non si era giocato per il blocco indotto dall’ASL di Torino a causa dei diversi casi di covid nella rosa di Nicola.

Ora è ufficiale: la gara si disputerà nonostante il ricorso della Lazio e c’è una data, la Lega ha deciso per il 18 maggio.