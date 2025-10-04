 Lazio Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Lazio Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Lazio Torino, allo Stadio Olimpico il match valido per la sesta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La Lazio per confermare il percorso di crescita delle ultime partite, il Torino per dare vita a un nuovo inizio dopo un avvio al limite del disastroso. Alle 15 in punto Maurizio Sarri ospita l’ex di turno Marco Baroni, in una gara che molto potrà dirci sullo stato di salute delle due formazioni. Una vittoria permetterebbe ai capitolini di fare un balzo in avanti sino a ridosso delle posizioni europee della classifica, ai granata – invece – di preservare la panchina del proprio allenatore, le cui voci di un esonero imminente si rincorrono da giorni. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio del match valido per la sesta giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Lazio Torino.

LAZIO TORINO LIVE

🔴La diretta testuale di Lazio Torino inizierà alle 15

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. 
A disposizione: Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Belayane, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli; Isaksen, Noslin. 
Allenatore: Maurizio Sarri.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. 
A disposizione: Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Dembelé, Ilkhan, Tameze, Ilic, Zapata, Adams, Njie, Aboukhlal. 
Allenatore: Marco Baroni.

