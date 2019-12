Lazio, in 2.000 al Rigamonti per sostenere la squadra di Inzaghi

Lazio, entusiasmo alle stelle in casa biancoceleste e i tifosi sono già pronti a seguire la squadra nella trasferta di Brescia

C’è grande entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti in casa Lazio. I tifosi sono in trepidante attesa per il match che darà il via di nuovo al campionato e che si aprirà con trasferta di Brescia.

I biglietti per il settore ospiti, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono andati esauriti in poche ore e saranno circa 2.000 i tifosi che seguiranno la squadra di Inzaghi fino al Rigamonti. Proprio sulle ali dell’entusiasmo la società biancoceleste ha deciso di riaprire anche la campagna abbonamenti in vista del girone di ritorno.