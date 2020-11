Lazio, tutti negativi i tamponi effettuati ieri: il comunicato

La Lazio ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri: esito negativo per tutto il gruppo squadra

Buone notizie in casa Lazio: il club biancoceleste ha comunicato che non ci sono nuovi positivi all’interno del gruppo squadra. Ecco il comunicato ufficiale della società verso la gara contro il Torino in Serie A.

«La S.S. Lazio comunica che tutti i tamponi ripetuti nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili, hanno confermato la negatività del gruppo squadra».