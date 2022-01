Lazio, UFFICIALE: Escalante in prestito per sei mesi all’Alavés

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato, la Lazio ha annunciato la cessione in prestito del centrocampista Escalante agli spagnoli dell’Alavés

Si muove il mercato in uscita in casa Lazio. Il centrocampista Gonzalo Escalante è stato ceduto in prestito in Liga fino al termine della stagione.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés».