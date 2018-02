Lazio-Verona, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Lazio di Simone Inzaghi torna a vincere, imponendosi 2-0 sull’Hellas Verona di Fabio Pecchia. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa, grazie a Ciro Immobile che ritrova la via delle rete e si consolida come capo cannoniere del nostro campionato toccando quota 22. I biancocelesti salgono dunque a 49 punti, scavalcano l’Inter e si portano ad un solo punto dalla Roma terza.

Lazio-Verona 2-0: tabellino e pagelle

Marcatori: 55′, 60′ st Immobile;

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (dall’80’ Murgia); Marusic, Milinkovic, Parolo, Lulic, Lukaku (dal 75′ Luiz Felipe); Luis Alberto; Immobile (dall’84’ Caicedo). A disposizione: Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Caceres, Bastos, Luiz Felipe, Di Gennaro, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas 6,5; Caracciolo 6, Boldor 6, Vukovic 6, Fares 6,5; Romulo 6,5, Valoti 6, Buchel 5,5 (dal 58′ Calvano 6), Verde 5,5 (dal 64′ Aarons); Matos 5 (dal 68′ Petkovic s.v.), Kean 5. A disposizione: Silvestri, Coppola, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Felicioli, Fossati, Aarons, Calvano, Zuculini, Petkovic, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Calvarese di Teramo

Note: ammonito Nicolas (V)

Lazio-Verona: diretta live e sintesi

Queste le parole di Simone Inzaghi alla vigilia: «Abbiamo capito che dobbiamo dare il 120%. Abbiamo abituato tutti in un determinato modo, gli avversari sono stimolati ad affrontare una Lazio così. Sono fiducioso, ho visto la squadra a Bucarest fare tutto quello che gli avevo chiesto. Sono convinto che ripartiremo. Tutti passano dei momenti così, meglio adesso che tra due mesi. Siamo ancora in tempo per tutti nostri obiettivi. Se la classifica ci ha distratto? Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e, in quel momento, ci si aspettava sempre di vincere. Questa squadra sa che per tornare a vincere adesso deve tornare a dare il 120%. Ho visto la squadra che voglio, la migliore. Il modulo? E’ una delle mie certezze. Secondo la partita si può cambiare, ma non mi è mai venuto in mente. Veniamo da quattro sconfitte consecutive, la squadra ha capito quello che deve fare per non andar inontro a questo tipo di partite. Concorrenza? Mugugni non ce ne sono stati. Con Felipe c’è stato un chiarimento immediato. Sono molto contento di come è entrato in campo giovedì, sicuramente avrà maggior spazio. La concorrenza c’è dappertutto. Di volta in volta sceglierò la formazione migliore, quelli che entreranno dovranno mettermi in difficoltà per le prossime partite. Immobile? Fa notizia se non segna. Speriamo che la Lazio torni a vincere ed Immobile a segnare. Il Verona? E’ una squadra che ha vinto 4-1 a Firenze. E’ organizzata, ha un allenatore con esperienza che chiede ai giocatori sempre il massimo. Dovremo fare una partita concentrata, nessuno ti regala nulla. I nosti tifosi ci sosterranno come sempre. A Napoli e Bucarest erano tanti, li ringrazio. Anche loro non erano contenti, ma penso che abbiano visto che la squadra a Bucarest ha dato tutto per vincere».

Lazio-Verona: i precedenti del match

Lazio e Verona si sono incontrate 43 in Serie A. Il bilancio è in favore dei biancocelesti con 16 vittorie contro le 11 dei gialloblù, 16 invece i pareggi. Per quanto riguarda le 21 gare giocate all’Olimpico di Roma, la Lazio si è imposta 12 volte, 7 i pareggi, 2 le vittorie dei veneti.

Lazio-Verona: l’arbitro del match

Ad arbitrare il posticipo della 25esima giornata di Serie A Tim 2017/2018 tra Lazio e Hellas Verona sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. A coadiuvare l’arbitro abruzzese ci saranno gli assistente Di Iorio e La Rocca. Piccinini sarà il quarto uomo, mentre alla Var ci saranno Manganiello e Passeri.

Lazio-Verona Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non solo, perché Lazio-Verona sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.