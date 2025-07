Lazio, buona la prima per il Sarri Bis: 3-0 contro la Primavera

Lazio, il Sarri Bis inizia con la vittoria dei biancocelesti nella sfida in famiglia contro la squadra primavera: risultato e tabellino

Prima amichevole stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, che al centro sportivo di Formello ha superato per 3-0 la formazione Primavera in un test utile soprattutto per valutare i primi progressi fisici e tattici. A decidere la sfida, disputata al “Fersini”, sono stati Pedro, Cancellieri e Basic. Un match che ha offerto poche emozioni nella prima parte, ma che ha visto crescere il ritmo nella ripresa, complice il consueto valzer di cambi e l’ingresso di alcuni giovani in cerca di spazio.

La notizia più interessante è forse arrivata più dalla distinta che dal campo: Danilo Cataldi è tornato in campo con la fascia da capitano, mentre Nuno Tavares ha scelto la maglia numero 17, lasciata libera da Ciro Immobile. In difesa, Sarri ha provato quella che potrebbe essere la linea titolare per l’esordio contro il Como, con Provstgaard al fianco di Gila, data l’assenza per squalifica di Romagnoli.

Nel primo tempo, la Lazio ha faticato a imporsi: solo nel finale è riuscita a creare occasioni importanti con Castellanos e Noslin, prima del vantaggio firmato da Pedro, abile a sfruttare un pallone vagante in area e battere Bosi con un sinistro angolato.

Nella ripresa, spazio a dieci cambi per Sarri. Il protagonista è stato Mattia Cancellieri, autore del gol più bello della serata con un sinistro all’incrocio dai 25 metri. Nel finale, dopo una buona reazione della Primavera, è arrivata anche la rete del definitivo 3-0 firmata da Toma Basic, su assist di Belahyane.

Prossimo appuntamento sabato 26 luglio allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, dove la Lazio affronterà l’Avellino.

LAZIO-LAZIO PRIMAVERA 3-0

MARCATORI: 42’ Pedro, 68’ Cancellieri, 90’ Basic

LAZIO (4-3-3): Provedel (46’ Furlanetto, 70’ Renzetti); Marusic (46’ Lazzari), Gila (46’ Gigot, 76’ Ruggeri), Provstgaard (46’ Romagnoli), Tavares (46’ Hysaj); Guendouzi (46’ Belahyane), Cataldi (46’ Rovella), Dele-Bashiru (46’ Vecino); Noslin (46’ Cancellieri), Castellanos (46’ Dia), Pedro (57’ Basic). A disp.: Sana Fernandes, Pinelli. All. Sarri.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Bosi (46’ Giacomone, 68’ Pannozzo); Ferrari (55’ Lauri), Bordon (55’ Ciucci), Bordoni (55’ Pernaselci), Calvani (46’ Trifelli); Gelli (46’ Santagostino), Farcomeni (46’ Milillo, 70’ Iorio), Morelli (46’ Battisti, 70’ Carbone); Cuzzarella (46’ Curzi, 70’ Cangemi), Sulejmani (46’ Montano, 70’ D’Agostino), Serra (46’ Canali). All. Punzi.