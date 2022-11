Le strategie per le scommesse sul calcio

C’è chi dice che scommettere è un’arte e non ha tutti i torti, esistono infatti varie tecniche e strategie che hanno il compito di massimizzare l’importo di una scommessa e incrementare il valore delle vincite. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Il nuovo modo di concepire il betting online

Negli ultimi anni gli scommettitori hanno dalla loro parte un gran numero di strumenti ottimali per le loro scommesse grazie al betting online: dal livescore ai servizi di streaming online, i veri appassionati riescono a “studiare” le partite e i vari giocatori interessati così da capire lo status fisico e mentale di una squadra. Allo stesso modo anche le statistiche riescono a dare delle buone percentuali, così da guidare i giocatori e permettere loro di piazzare facilmente una scommessa vincente. Spesso, però, l’importo di quest’ultima non ha un margine molto alto, motivo per cui è necessario fare un ulteriore passo in avanti per incrementare il profitto di una scommessa.

Il criterio Kelly e Martingala

Kelly è un metodo molto popolare tra gli scommettitori che lo dividono in Kelly Pieno e Kelly Frazionale. Il primo consente di individuare l’importo da scommettere, ottenuto dividendo il valore della previsione e la quota meno uno. Il metodo Kelly Pieno è però considerato rischioso, oltre a mettere in pericolo il proprio budget. Kelly Frazionale si agisce in maniera più cauta in quanto si utilizza la formula precedente ma giocandola al 50, al 30 o al 25% a seconda dei desideri dello scommettitore. Risulta quindi scontato sottolineare quanto l’importo di Kelly Frazionale sia più basso, tutelando quindi il budget personale.

Il sistema Martingala è famoso anche come metodo del raddoppio, un criterio utilizzato soprattutto dagli amanti del rischio. Praticamente lo scommettitore dovrà puntare un valore doppio ogni qualvolta perderà, fino a quando non vincerà e recupererà tutto. In questo caso, però, è necessario disporre di un grande capitare altrimenti i fondi verranno esauriti in poco tempo e senza alcun tipo di tutela.

Ultime dritte

Chi gioca da molti anni sa che le scommesse con valore sono quelle su cui puntare perché sono loro a dare risultati migliori con il tempo, consentendo quindi di mettere da parte un discreto gruzzoletto. In ogni caso non bisognerà mai scommettere su squadre in modo emotivo, ad esempio dando per vincente la propria squadra del cuore anche se le statistiche rivelano un periodo sotto tono. Un bravo scommettitore segue il calcio perché è una sua passione, ha una squadra del cuore ma effettua le scommesse in maniera fredda e calcolata. Piattaforme come https://www.pokerstars.it/ riescono a garantire diversi strumenti necessari al betting online come punteggi, statistiche, streaming, scommesse combinate, ecc. Il primo passo quindi è conoscere in modo approfondito il portale che si andrà a utilizzare prima di piazzare una scommessa. Qualora subentrasse un periodo sfortunato, è bene non perdere mai la testa ed evitare follie pur di recuperare il denaro perduto. Il calcio è un gioco imprevedibile e non esistono formule magiche che consentono di prevedere un risultato, motivo per cui bisogna interpretare l’arte delle scommesse come uno svago da non prendere alla leggera.