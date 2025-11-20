Leao: il Milan accelera per blindare il suo numero 10. Priorità al rinnovo e massima attenzione ai rumors provenienti dalla Turchia

Il tema Leao è tornato centrale in casa Milan. Nonostante il contratto del fuoriclasse portoghese sia valido fino al 2028, la società rossonera non vuole più correre rischi e ha deciso di anticipare i tempi per mettere al sicuro uno dei suoi patrimoni tecnici più preziosi. Le ultime prestazioni di Leao, unite alla sua crescente leadership nello spogliatoio e in campo, hanno convinto il club a rendere il prolungamento del contratto una questione di assoluta priorità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il Milan inizierà a definire i dettagli di una nuova proposta per Leao. L’obiettivo è chiaro: evitare situazioni di tensione, come accaduto nell’ultimo rinnovo, firmato soltanto in extremis e dopo mesi di preoccupazione tra i tifosi. La dirigenza vuole costruire un percorso più lineare, blindando il giocatore con largo anticipo e senza lasciare margini a possibili interferenze esterne.

Il dossier Leao non riguarda solo la continuità tecnica del club, ma anche una risposta decisa alle voci provenienti dall’estero. In Turchia, nelle ultime settimane, è circolata l’indiscrezione di un forte interesse del Galatasaray, pronto a tentare un assalto già nella sessione invernale di mercato. Una voce che ha fatto rumore, ma che non trova riscontri concreti né a Milano né nell’entourage del giocatore.

Il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per gennaio. La posizione del club è netta: Leao non si muove. E la stessa sensazione arriva dal giocatore, che vive serenamente il suo presente in rossonero. A Milano, Leao si sente al centro del progetto, è il leader tecnico della squadra e non sembra minimamente incline ad ascoltare offerte che potrebbero distoglierlo dalla crescita intrapresa negli ultimi anni.

Parallelamente, la società lavora per assicurargli un adeguato riconoscimento economico. Il Milan sa che il valore di Leao è in continua ascesa e vuole costruire attorno a lui il progetto del prossimo futuro. Blindarlo con un rinnovo anticipato rappresenta quindi una scelta strategica, sia per consolidare la competitività della squadra, sia per proteggere un asset fondamentale da ipotetici assalti di mercato.

Il messaggio è chiaro: Leao è il perno del Milan che verrà. E il nuovo rinnovo è destinato a diventare la priorità assoluta dei prossimi mesi.

