Lecce, Askildsen: «Mi sono ambientato subito bene»

Le parole di Askildsen, neo acquisto del Lecce: «Ora il mio unico obiettivo è fare bene con il Lecce, poi vedremo»

Kristoffer Askildsen si è presentato ai nuovi tifosi del Lecce. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista norvegese (di proprietà della Sampdoria) in conferenza stampa.

LECCE – «Mi sono ambientato bene, mi sento parte integrante del gruppo e sono molto contento di essere arrivato in questa città».

HJULMAND – «Morten è un gran giocatore, questo senza ombra di dubbio. Ho legato con lui, ma non è il solo, ho un buon rapporto anche con gli italiani».

NAZIONALE – «Ora il mio unico obiettivo è fare bene con il Lecce, poi vedremo. Devo migliorare nella fase difensiva e in tutto il resto, ma sono qui e pronto per sbocciare. Il sogno, come tutti, è giocare un Mondiale, magari vincere lo Scudetto e giocare in Champions».

NUMERO DI MAGLIA – «Ho scelto il 7. Mi piace molto Cristiano Ronaldo, già quando ero piccolo era un numero che mi piaceva».