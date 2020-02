Lecce Atalanta, emergenza difesa per i nerazzurri: si prepara De Roon

Lecce Atalanta sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre. Emergenza difesa per gli ospiti, si prepara De Roon

Emergenza difesa per Gian Piero Gasperini. Con Toloi fuori dai giochi e Djimsiti in dubbio, il tecnico atalantino dovrà trovare la mossa giusta per far fronte all’emergenza.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le varie mosse: il tecnico degli orobici potrebbe arretrare De Roon sulla linea difensiva (l’olandese ha già giocato in quella posizione), oppure pensare ad un cambio di modulo con gli esterni bassi.