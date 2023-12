Lecce-Bologna, episodio Falcone- Calafiori: «Lo aggancia...»

Altro episodio che ha fatto discutere in Serie A nello scorso weekend è stato il rigore fischiato in Lecce-Bologna per il contatto Falcone-Calafiori

Su Dazn nel programma Open Var con Trefoloni si è rivisto l’episodio e riascoltato l’audio tra Var e Doveri: «Lo aggancia, per me è rigore». Poi l’on field review e la decisione del direttore di gara di fischiare il fallo e ammonire il difensore del Bologna.