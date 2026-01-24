Lecce, Di Francesco dopo il pareggio con la Lazio: «Nel primo tempo abbiamo dominato, meritavamo qualcosa in più!»

Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo il pareggio nel match contro la Lazio, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match pareggiato per 0-0 contro la Lazio. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Oggi una grande prestazione, abbiamo cercato di vincere. Nel primo tempo abbiamo dominato, non abbiamo permesso alla Lazio di tirare in porta. Dispiace per il mancato gol, meritavamo qualcosina in più così come nelle altre sfide».

ASPETTI – «In questo periodo manca un po’ di fortuna, lo dimostra la traversa di Ramadani. Questo aspetto pesa, dobbiamo liberarcene dal punto di vista mentale. Mi complimento con la squadra. Sono alla ricerca di soluzioni per arrivare all’obiettivo, che è quello della salvezza».

Queste le sue parole a Dazn: «Ci è mancato un pizzico di fortuna, abbiamo dominato nel primo tempo, non abbiamo concesso niente alla Lazio che davanti può far male a tutti, ha giocatori di livello. Peccato, serviva fortuna e un pizzico di lucidità in più. Dobbiamo liberarci mentalmente dal problema dei gol. La Lazio faceva fatica a prenderci, arrivavano in ritardo. Mercato? Cheddira lo conoscevo, l’ho avuto a Frosinone, è bravo ad attaccare la profondità; Gandelmann mi ricorda Stefano Mauri, nel modo di attaccare la porta, è un giocatore interessante che deve conoscere il campionato, ma ha impattato molto bene».