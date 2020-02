Lecce, Falco: «Tre punti importanti. Nazionale? Un sogno»

L’attaccante del Lecce Falco ha commentato la vittoria conquistata al Via del Mare contro il Torino di Mazzarri

Il fantasista del Lecce Filippo Falco ha analizzato il successo ottenuto contro il Torino: «La vittoria vale tantissimo, ci tenevamo a sbloccarci in casa, noi e la gente. Non c’è stata partita: siamo entrati con l’atteggiamento giusto, limando quei dettagli che altre volte ci erano costati punti. Era importantissimo fare tre punti e allontanarsi dalla zona calda. Pensiamo a noi, ogni partita è come una vitale».

«La chiamata in nazionale sarebbe un sogno, continuo a lavorare. Ho avuto qualche problema fisico e cercherò di dare una mano per la salvezza. Saponara? Lo conosciamo, qualche infortuno gli ha frenato la carriera ma ci siamo divertiti», riporta tuttomercatoweb.com.