Lecce, Giampaolo nel post partita: «Partita? Abbiamo giocato il tutto per tutto ma non siamo stati all’altezza nel primo tempo»

Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match perso 2 a 1 contro il Genoa valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Il primo tempo sotto tono, la squadra non mi è piaciuta. Molto meglio il secondo, ma non abbastanza per trovare il pari. Abbiamo giocato il tutto per tutto ma non siamo stati all’altezza nel primo tempo».

KARLSSON – «Buttavamo troppi palloni per aria, allora ho tolto i due giocatori più abili nel gioco aereo per tenere la palla a terra. Siamo stati più agili e pericolosi con lui e N’Dri, alla fine potevamo sfruttare meglio Banda che è stato servito solo una volta. Non siamo stati bravi a servirlo con una certa insistenza».

QUARTA SCONFITTA – «Pesa, anche perché sono arrabbiato per il primo tempo. Poi le partite si possono anche perdere, anche se va considerata la forza dell’avversario, ma l’abbiamo compromessa troppo con quel finale di primo tempo. Dobbiamo essere in grado di fare meglio».

DIFESA – «La partita è stata sempre da uno contro uno, la differenza è che arrivavamo sempre un po’ in ritardo quando ce l’aveva il Genoa e abbiamo giocato troppo con le palle lunghe con Pierotti e Morente larghissimi. Siamo stati anche troppo lunghi, qualche errore l’abbiamo commesso sicuramente ma la cosa più importante è che per creare problemi all’avversario devi mettere la palla a terra altrimenti è una guerra individuale dal 1′ al 95’».