Il Lecce pensa ad Araos per rinforzare la rosa: si attende la risposta del Corinthians per il fantasista classe ’97

Il Lecce è in cerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. L’ultima idea per la squadra di Fabio Liverani porta al nome di Angelo Araos, fantasista classe 1997 del Corinthians.

Come riportato da Sky Sport, il club salentino ha proposto il prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Attualmente Araos è impegnato con la nazionale cilena Under 23.