Lecce, il vicepres. Liguori: «Uniti per le prossime 11 finali»

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, non molla dopo il ko col Milan e suona la carica in vista della Juventus

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, all’indomani della sconfitta contro il Milan e in vista del match di venerdì contro la Juventus ha scritto un messaggio sul proprio profilo Facebook.

LA CARICA DEL VICEPRESIDENTE DEL LECCE – «Conoscevamo le difficoltà di questa ripresa contro squadre come Milan e Juve. In partite come queste in casa la differenza molto spesso la fa il calore del nostro pubblico e lo stadio che diventa incandescente. Ieri tutto un altro film purtroppo con un organico tornato numericamente ai minimi termini ante gennaio e questo purtroppo, senza nulla togliere all’impegno degli interpreti in campo , ha fatto la differenza dando di fatto impossibilità al Mister di fare delle scelte. Nonostante tutto abbiamo pareggiato con un fuorigioco ahimè millimetrico ed abbiamo avuto un paio di occasioni davvero importanti. Quello che non è andato è stato l’atteggiamento subito dopo il pareggio. Una volta ottenuto le energie mentali si sarebbero dovute moltiplicare perché era intuibile che una squadra della caratura del Milan avrebbe reagito immediatamente. Invece a mio avviso è stata determinante l’assenza da mesi di una partita ufficiale. Paghiamo dazio ma è fondamentale rimanere uniti per quelle che saranno 11 finali che dovranno consentirci di rimanere dove siamo arrivati con tanti sacrifici».