Inter Lukaku, il belga subito leader: gol e le parole a fine partita ai compagni

Pronti, via… ed è subito Lukaku per l’Inter, sono bastati 90” al belga per segnare al suo ritorno in Italia: Romelu subito leader nerazzurro

L’addio, lo striscione dei tifosi e la possibilità di tornare. L’anno di Lukaku è stato denso di emozioni, positive e negative, ma il belga ha sin da subito capito la situazione ed è partito a lavorare in anticipo per farsi trovare pronto al ritorno in nerazzurro.

La voglia è quella di sempre e la volontà di ritornare nei cuori dei tifosi dell’Inter. Come? Semplice. Facendo parlare i fatti. Poche parole di circostanza, ma tanto lavoro. Lukaku si è presentato bene alla prima in Serie A nonostante la condizione debba ancora essere al 100%. 90” sono bastati al belga per tornare al gol con l’Inter: da Lecce a Lecce un esordio bis coi fiocchi. A fine partita la radunata e le parole ai compagni, Lukaku vuole essere subito leader di questa Inter. Lo scrive Il Corriere dello Sport.