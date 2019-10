Lecce-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lecce-Juventus streaming e probabili formazioni: i bianconeri fanno visita ai salentini nell’anticipo della 9ª giornata del campionato di Serie A

La Juventus di Maurizio Sarri, capolista della Serie A, dopo la rimonta in Champions League sulla Lokomotiv Mosca sfida in trasferta l’insidioso Lecce di Fabio Liverani nel primo anticipo del sabato della 9ª giornata. Lecce-Juventus: la partita si giocherà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 nello scenario dello Stadio Via del Mare di Lecce.

Lecce-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Partecipa al sondaggio: quali eventi sportivi guardi in diretta? CLICCA QUI E DICCI LA TUA!

Lecce-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 26 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Via del Mare (Lecce)

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2



Le probabili formazioni

LECCE – Liverani potrebbe confermare il 4-3-2-1 visto all’opera contro il Milan a San Siro, con Babacar centravanti nel modulo ad albero di Natale. A sostegno sulla trequarti agirà sicuramente Mancosu, con lui Falco o Farias, le cui quotazioni sono in aumento. In mediana per il ruolo di playmaker Tachtsidis è in vantaggio su Petriccione, mentre le due mezzali saranno Majer e Tabanelli, considerata anche l’assenza per infortunio di Imbula. Dietro, davanti al portiere Gabriel, a destra è probabile la conferma di Meccariello, a sinistra sarà confermato Calderoni e in mezzo la coppia centrale composta da Lucioni e Rossettini.

JUVENTUS – Fra i bianconeri non recuperano né Douglas Costa né Ramsey, motivo per il quale Sarri punterà ancora una volta sul 4-3-1-2. Fra i pali dovrebbe agire ancora Szczesny, in difesa probabile rientro a destra per Danilo al posto di Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra e al centro il possibile inserimento di Demiral accanto a Bonucci per far rifiatare De Ligt. A centrocampo scalpita Emre Can, che potrebbe agire da mezzala destra al posto di Khedira, con Pjanic punto fermo in regia e Matuidi mezzala sinistra. Sulla trequarti ci sarà Bernardeschi. In attacco, infine, coppia tutta argentina composta da Higuain e Dybala, visto che non è stato convocato Cristiano Ronaldo, che osserverà una giornata di riposo.



LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar. All. Liverani

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA