Lecce, Lucioni: «Non mancheranno le motivazioni, vogliamo la salvezza»

Le parole del difensore del Lecce a pochi minuti dall’inizio della gara del Via del Mare contro il Milan di Pioli

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«La voglia di ricominciare è tanta, di conquistare la salvezza che sarebbe importante e storica per questa squadra. Ci saranno difficoltà tipo il caldo che a Lecce si farà sentire tanto. Ci siamo allenati duramente cercando di sopperire alle difficoltà che si presenteranno, speriamo che il campo ci dia risposte positive. Oggi è un’incognita, loro vengono da una gara contro la Juve e sono un po’ avanti di noi sotto questo punto di vista ma le motivazioni non devono mancare per una squadra che si deve salvare. Non avremo punti di riferimento visto che non ci sarà Ibrahimovic, attaccheranno di più la profondità ma ci siamo allenati su questo e speriamo di portare a casa punti».