Lecce, Maleh è arrivato in città: nel pomeriggio le visite mediche

Youssef Maleh è arrivato a Lecce ed è pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso. Tutti i dettagli sull’ex Fiorentina

Youssef Maleh ha ufficialmente iniziato la sua avventura come nuovo calciatore del Lecce. Il centrocampista marocchino è infatti arrivato in mattinata in città e nel pomeriggio svolgerà le visite mediche per il club giallorosso.

🛬 Youssef #Maleh è appena arrivato nel Salento! Benvenuto a Lecce ☀️❤️



🏃Nel primo pomeriggio le visite mediche. pic.twitter.com/V2iQCD9lQP — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 2, 2023

In seguito firmerà il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra almeno fino a giugno. Maleh arriva infatti dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A.