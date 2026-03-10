Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Non smentisco l’interesse di quel club»

Lecce, Corvino: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, sta dimostrando di aver grandi potenzialità». Le parole

Il nome di Tiago Gabriel sta diventando uno dei più discussi del calciomercato italiano, con diverse big di Serie A pronte a sfidarsi per assicurarsi il giovane difensore del Lecce. Classe 2004, il centrale giallorosso ha visto crescere rapidamente la propria valutazione grazie a prestazioni di grande solidità, che hanno attirato l’attenzione degli osservatori e acceso l’interesse dei top club. A confermare la posizione ferma del Lecce è stato Pantaleo Corvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha ricordato come il club abbia resistito alle offerte durante la sessione invernale.

La strategia dei salentini resta improntata alla prudenza e alla tutela del proprio talento, con l’intenzione di non svendere un profilo considerato centrale per il progetto tecnico. Le prossime settimane potrebbero però rivelarsi decisive, perché il rendimento del giovane difensore continua a crescere e il mercato attorno a lui si sta scaldando rapidamente.

PAROLE – «Tiago Gabriel? Parliamo di un dicembre 2004, sta dimostrando di aver grandi potenzialità. A gennaio non lo abbiamo voluto cedere anche se c’erano offerte importanti, era giusto dare continuità tecnica. Non smentisco l’interesse da parte del Napoli».