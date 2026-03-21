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Lecce, parla Di Francesco: «Loro saranno un pochino più stanchi. Non dobbiamo rovinarci la vita da soli»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

29 minuti ago

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Lecce, Di Francesco in conferenza: «Loro saranno un pochino più stanchi. Non dobbiamo rovinarci la vita da soli». Le parole

Dopo il ko di misura contro il Napoli, il Lecce affronta un altro ostacolo complicato: la Roma di Gasperini all’Olimpico, nella 30ª giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco arriva da un periodo difficile, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare e appena tre punti di margine sulla zona retrocessione. I precedenti non aiutano: nelle ultime cinque sfide a Roma, i giallorossi capitolini hanno sempre vinto segnando almeno due gol. In questo contesto, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa:

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PAROLE – «Sottil sta vivendo una stagione travagliata, si è fermato per riprendersi al 100%. Siamo rimasti con soli 19 giocatori di movimento. Al posto di Coulibaly ci sarà uno tra Fofana e Gandelman, quest’ultimo si è allenato con costanza in questa settimana e sta tornando quel calciatore visto quando era appena arrivato»

ROMA – «Loro saranno un pochino più stanchi, sicuramente faranno dei cambi rispetto all’ultima gara. Non dobbiamo rovinarci la vita da soli, contro Cremonese e Napoli abbiamo subito gol un minuto dopo l’inizio del secondo tempo, tutti possono fare qualcosa in più. Malen? Per me è simile a Holjund, è un ottimo giocatore di alto livello. Ricordiamo che loro non avranno Dybala e Soulé»

SINGOLI – «In allenamento ho visto ottime cose, dobbiamo ripartire dalle nostre consapevolezze e capacità. Le condizioni di Cheddira? Tralasciando il Ramadan non mi ha dato preoccupazioni, si sta mettendo a disposizione dei compagni. Può partire anche dal primo minuto, si giocherà il posto con Stulic».

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