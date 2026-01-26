Lecce, il pareggio contro la Lazio alimenta le speranze di permanenza in Serie A: l’analisi

Lecce, il pari con la Lazio rilancia la corsa salvezza: segnali incoraggianti e analisi della sfida. Tutti i dettagli

Il tabù della prima vittoria casalinga del 2024 resiste e l’anemia offensiva prosegue (appena 13 reti in 22 giornate), eppure il pareggio a reti bianche contro la Lazio lascia in eredità al Lecce molto più del semplice rammarico. Il Corriere dello Sport scrive che la prestazione offerta sabato, specialmente in un primo tempo unanimemente riconosciuto come il migliore della stagione per intensità, aggressività e ordine tattico, dimostra che i giallorossi hanno le carte in regola per giocarsi la salvezza fino in fondo.



La squadra ha risposto presente alle sollecitazioni di mister Di Francesco, trascinata dalla ritrovata solidità della cerniera di centrocampo. La coppia formata da Coulibaly e Ramadani ha funzionato alla perfezione, agendo da “frangiflutti” davanti alla difesa per intercettare le iniziative laziali e, contemporaneamente, garantire spinta propulsiva.



È soprattutto la rinascita di Ylber Ramadani a far sorridere. Dopo una stagione altalenante, l’albanese è tornato il leader totale ammirato due anni fa: ha dettato i tempi, macinato i soliti chilometri e sfiorato un eurogol, fermato solo dalla traversa. Un ritorno di fiamma propizio alla vigilia della sfida contro il Torino, avversario a cui l’anno scorso segnò una rete cruciale per la salvezza. La speranza è nel bis. Al suo fianco, Coulibaly ha confermato un’intesa eccellente, vedendosi negare la gioia personale solo da un grande intervento del portiere avversario.

Il punto conquistato permette al Lecce di mettere la testa appena fuori dalla zona rossa (+1), ma è la qualità della prestazione fornita contro la squadra di Sarri il vero carburante per alimentare le speranze di permanenza in Serie A.

