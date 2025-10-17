Lecce Sassuolo, Di Francesco: «Dobbiamo continuare con questo spirito che si è creato» L’annuncio di Corvino a sorpresa

Lecce Sassuolo, il tecnico dei giallorossi Di Francesco in conferenza: «Camarda? Contento del ballottaggio con Stulic, entrambi in allenamento spingono»

Il Lecce cerca continuità dopo aver centrato la prima vittoria stagionale nell’ultima uscita al “Tardini” contro il Parma. Archiviata la sosta per le Nazionali, la formazione guidata da Eusebio Di Francesco punta a proseguire su questa scia positiva, trovandosi ora di fronte un Sassuolo in grande condizione, reduce da due successi consecutivi in campionato. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

PAROLE – «Ci siamo affrontati in diverse occasioni, ho tanti amici a Sassuolo, ma per 180 minuti no. Si dimentica molto in fretta di quello che è stato fatto. Ho grandi ricordi. Mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni qui. Io so che tipo di partita voglio fare io, non quella che vogliono fare gli altri. Dobbiamo continuare con questo spirito che si è creato, una squadra compatta sia quando attacca che quando difende. Loro proveranno a essere spregiudicati, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, noi siamo alla ricerca della seconda. Lottiamo per degli obiettivi precisi, e quando ci sono degli obiettivi chiari, non possiamo mancare di questi aspetti. Concentrazione? No, mi auguro che mantenga un po’ di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento.»

CAMARDA – «Non deve soffermarsi sull’errore, ma continuare a giocare con i compagni. Sono contento del sano ballottaggio con Stulic, entrambi in allenamento spingono per fare sempre meglio.»

