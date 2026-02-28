Connect with us
Lecce, Trinchera nel pre gara: «Oggi partita proibitiva, ma siamo consapevoli della nostra forza»

Published

7 ore ago

on

By

trinchera

Lecce, il ds dei giallorossi Trinchera ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Como. Ecco tutte le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Como e Lecce valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il ds dei giallorossi, Trinchera , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE – «Siamo abituati a non fare tabelle. Oggi partita proibitiva, ma siamo consapevoli della nostra forza e confortati dalle ultime prestazioni. Pensiamo a oggi, più che alle partite che restano».

MODULO – «Non improvvisiamo nulla. Ha lavorato non solo questa settimana nell’ottica di un sistema diverso. Col Como difficile trovare la chiave giusta: modulo o no, conta la prestazione del gruppo e speriamo di non venire meno sotto questo aspetto».

