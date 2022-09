Bean, ex ds del Leeds: «Lavorare con Cellino è come essere in manicomio»

Graham Bean, ex diesse del Leeds ai tempi di Cellino, ha parlato ai microfoni del Daily Mail sul Presidente ora al Brescia

«Lavorare a Leeds è stata una delle esperienze più bizzarre della mia carriera: a volte mi sembrava davvero di lavorare in un manicomio e ho seriamente messo in dubbio di continuare a lavorare per lui, a causa dei suoi brutti scatti d’ira. Tuttavia, ho imparato rapidamente che l’unico modo per affrontarlo era tenergli testa e dare il meglio che hai. Il morale del personale era il più basso che avessi mai visto durante la mia carriera, a loro non piaceva Cellino e di certo non si fidavano di lui. Una volta gli ho suggerito di investire 50.000 nel budget salariale del personale per dare a tutti loro un aumento di stipendio, ma lui era disposto a pagare fino a 80.000 sterline per le vanità del figlio».