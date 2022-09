Brescia, Clotet: «Primi in classifica? L'obiettivo è la salvezza, poi...»

Il tecnico del Brescia Clotet ha parlato dal Festival dello sport di Trento. Le dichiarazioni sul primo posto dei lombardi nel campionato di Serie B

IL TECNICO – «Un allenatore straniero che allena in Italia può incontrare logicamente delle difficoltà. La lingua, ad esempio. Poi dal punto di vista dell’organizzazione e della tattica, in Italia ci maestri da questo punto di vista. Sono felice di essere a Brescia ed orgoglioso della chiamata del presidente Cellino con cui lavoro davvero bene. Felice di questo inizio di stagione, ma è ancora troppo presto per parlare di traguardi. Il campionato è lungo e difficile, il nostro obiettivo è crescere gara dopo gara anche perché la squadra è giovane. Come prima cosa vogliamo confermare la categoria, restare con i piedi per terra, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare».