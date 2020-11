Bielsa scuote la Premier League: Leeds stile Atalanta con ritmo, pressing e duelli individuali

Il Leeds di Marcelo Bielsa è tatticamente una grande novità per la Premier League: l’esasperazione di alcuni concetti porterà frutti anche al massimo livello?

Come d’attesa, il Leeds di Bielsa si sta rivelando una delle squadre più divertenti della Premier League. Le partite del tecnico argentino sono sempre ricche di gol e occasioni, difficilmente ci si annoia. Oltre che per un palleggio molto ricercato, che tende a svuotare il centrocampo e a fare tanta presenza offensiva in avanti, il Leeds ha un approccio molto originale (per il campionato inglese) in fase di non possesso.

Come sempre fatto nel corso della sua carriera, Bielsa infatti non adotta una difesa a zona: non ci sono linee o moduli dietro, si ragiona poco di reparto. Il suo Leeds adotta un pressing fortemente orientato sull’uomo, con marcature individuali a tutto campo. Non a caso, nel pre Atalanta-Liverpool, Klopp ha detto che la Dea gli ricordava molto il Leeds, proprio per i continui duelli individuali.

Questo approccio è pressoché unico nella Premier League e comporta molti rischi. Quello inglese è un campionato dai ritmi frenetici, con tanta qualità e dribblomani di grande livello. Difendere a uomo è difficile perché quando un avversario vince un duello individuale si crea una reazione a catena: non essendoci una vera linea difensiva alle spalle, sono necessarie scalate complicate e scambi di marcature che possono sfaldare l’intero sistema.

E’ quindi necessario che i propri giocatori sappiano vincere gli 1 vs 1 e che siano efficaci negli anticipi, perché ogni dribbling subito è un potenziale rischio. E quando affronti gente come Salah e Mané, i rischi sono enormi. Con 13 gol subiti, quella dei Whites è una delle difese più battute del campionato.

Insomma, il calcio del Loco Bielsa è senza compromessi, accetta senza battere ciglio gli scompensi del proprio stile tattico, che cerca di recuperare palla il prima possibile. Un dato significativo: il Leeds è la squadra della Premier League con l’indice PPDA più basso. In pratica, è la formazione che concede meno passaggi prima di intraprendere un’azione difensiva, una statistica che dimostra l’intensità del proprio pressing.

Finora il Leeds ha alternato vittorie eccellenti a brutti passi falsi. Domenica scorsa, il Leicester ha seminato il panico sulle ripartenze lunghe, con i difensori dei Whites che non sono riusciti a contenere Vardy e Barnes in campo aperto. Vedremo se il lavoro di Bielsa, che ha riportato il Leeds nella massima divisione inglese dopo molti anni, raccoglierà i suoi frutti anche in Premier.