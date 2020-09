Il Leeds segue Rafinha del Barcellona: il centrocampista blaugrana è in uscita, costa 16 milioni di euro

Il Leeds pensa in grande per il ritorno in Premier League. Nel mirino del club inglese c’è Rafinha, centrocampista in uscita dal Barcellona.

Come riportato da Sport, i blaugrana hanno chiesto circa 16 milioni di euro. Il Leeds riflette se piazzare il colpo o virare su altri obiettivi.