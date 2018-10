Lega Pro: Ghirelli si candida e propone la Capotondi come vice presidente

Francesco Ghirelli si candida alla presidenza della Lega Pro, rimasta vacante dopo il passaggio in Figc di Gravina, e propone come vice l’attrice Cristiana Capotondi

La Lega Pro si prepara all’elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina passato alla presidenza della FIGC. Oggi Francesco Ghirelli, direttore generale dal 2010 e successivamente segretario generale della Lega Pro, presenterà la propria candidatura in vista dell’assemblea elettiva in programma il 6 novembre a Firenze.

Ghirelli presenterà la sua candidatura, come riporta il Corriere della Sera, corredata da 18 pagine di programma in cui si legge anche la volontà di voler affidare una delle due cariche da vice presidente all’attrice Cristiana Capotondi, mentre l’altra andrà a Jacopo Tognon, avvocato civilista e del lavoro ed esperto di diritto sportivo. Per quanto riguarda la scelta dell’attrice, famosa tifosa della Roma, Ghirelli ha spiegato al Corriere che questa decisione non sarebbe un’operazione di marketing. A breve scadrà il termine per presentare altre eventuali candidature per la presidenza, nel caso in cui non dovessero arrivare Ghirelli potrebbe già mettersi a lavoro.