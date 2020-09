Lega serie A, arriva la svolta: sì ai private equity nel calcio italiano

Lega serie A, arriva la svolta: sì a private equity nel calcio italiano. Cairo: «Il calcio italiano torna ad essere un modello»

La Lega Calcio ha deciso: sì ai private equity nella serie A. Un passo in avanti che permette alla struttura di avere maggiori liquidità, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

PRIVATE EQUITY – Il private equity – in poche parole – è un’attività finanziaria che permette l’ingresso di nuovi fondi e di conseguenza di nuovi capitali. Questa attività consente ai fondi di acquisire delle quote per poi rivenderle e ottenere una plusvalenza. Cosa ne guadagna il calcio? Maggiori liquidità nell’immediato per poter effettuare gli investimenti giusti, in grado di far crescere tutto il movimento.