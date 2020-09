Lega serie A, in gioco il futuro: oggi al voto per i nuovi fondi, si deciderà per l’ingresso dei private equity e di nuove liquidità

Oggi sarà in gioco gran parte del futuro del calcio italiano. Appuntamento alle ore 12.00 – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – per decidere l’ingresso dei private equity in Lega.

I club – si legge – andranno al voto: l’ingresso di nuovi soldi potrebbe risollevare il calcio italiano dopo un periodo di crisi. La decisione spetta però ai 20 club, sarà una giornata cruciale per il futuro del football nostrano.