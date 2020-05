Leicester, Vardy: perché l’attaccante inglese è un cecchino dentro l’area

Vardy sta trascinando il Leicester a suon di gol. L’attaccante inglese è un cecchino nell’area avversaria

L’exploit raggiunto nel 2016 sembra irripetibile, ma anche quest’anno il Leicester sta vivendo una grande stagione. Terzo posto in classifica e un vantaggio rassicurante in ottica Champions League. In una rosa di grande qualità, Vardy sta trascinando il Leicester a suon di gol, ben 19 fin qui (capocannoniere in Premier League).

L’attaccante inglese si esalta nell’aggredire la profondità, segna soprattutto dentro l’area di rigore. Un dato significativo: è il giocatore che in Premier ha realizzato più reti nell’area avversaria, ben 18 sui 19 gol totali.