Continua l’emergenza infortuni in casa Juve: ecco le condizioni di Danilo

Continua l’emergenza infortuni in casa Juve: Danilo è stato convocato per Sassuolo Juve, ma il difensore brasiliano non è al meglio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il difensore bianconero avrebbe accusato un fastidio al piede dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.