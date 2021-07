L’Equipe omaggia gli Azzurri: «Lezione d’italiano» – FOTO

Arriva l’omaggio de L’Equipe per la prestazione dell’Italia contro il Belgio: la prima pagina del quotidiano francese – FOTO

L’Italia di Roberto Mancini incanta l’Europa intera con il suo gioco praticamente rivoluzionario per l’idea calcistica del Bel Paese. E l’eco arriva anche in Francia, paese rivale in ambito calcistico.

L’Equipe, quotidiano sportivo tra i più prestigioso al mondo, apre con un omaggio alla vittoria della squadra di Mancini contro il Belgio: «Lezione d’italiano» titola il giornale per la grande prestazione che porta gli Azzurri in semifinale contro la Spagna.