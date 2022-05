Lewandowski: «Presto vi dirò di più sul mio futuro». Le parole dell’attaccante polacco

Robert Lewandowski ha parlato del suo futuro a Sky Sport Germania. Queste le sue dichiarazioni: «Verrà il momento di dare informazioni. Presto sarà possibile dire di più».

Come noto l’agente del giocatore Pini Zahavi sta lavorando per finalizzare il trasferimento dal Bayern al Barcellona. Con i catalani è già stato trovato un accordo di massima per un triennale.